Konzert: Foreigner live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Foreigner spielen am 15. Juli in Berlin

Die Rockband Foreigner spielt am 15. Juli in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Zitadelle Spandau Foreigner live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Classic-Rock-Legenden Foreigner kommt zurück nach Deutschland: Nach ihrer Tournee zum 40-jährigen Bühnenjubiläum 2017 und drei ausgewählten Shows im letzten Jahr sind Foreigner wieder auf Tour und werden am 15. Juli in Berlin auftreten. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern gehört die britisch-amerikanische Band zu den kommerziell erfolgreichsten Rockmusikern der letzten vier Jahrzehnte.

Für ihr Berlin-Konzert haben Foreigner eine Auswahl ihrer größten Hits eingepackt. Fans dürfen sich auf Klassiker wie „Feels Like The First Time“, „Jukebox Hero”, „Cold As Ice”, „I Wanna Know What Love Is”, „Urgent” und „Waiting For A Girl Like You” freuen.

Wo werden Foreigner in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag, 15. Juli, um 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert von Foreigner in der Zitadelle Spandau sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 62 Euro).

Spielen Foreigner weitere Konzerte in Deutschland 2019?

Zumindest im Sommer sind keine weiteren Konzerte von Foreigner angekündigt. Das Berlin-Konzert bildet den Abschluss ihrer Deutschlandtour.

Welche Songs werden Foreigner in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Zitadelle Spandau davon abweichen, aber diese Songs spielten Foreigner am 2. Juli in Flensburg:

Head Games Cold as Ice Waiting for a Girl Like You Dirty White Boy Feels Like the First Time Urgent Keyboard and Drum Solo Juke Box Hero

Zugabe:

Long, Long Way From Home I Want to Know What Love Is Hot Blooded

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Zitadelle Spandau und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Foreigner-Konzert.

Foreigner live in Berlin 2019, Montag, 15. Juli, Einlass: 17:30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin