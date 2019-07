Finals-Berlin: Fünfkampf, Bogenschießen und Triathlon

Berlin. Die Modernen Fünfkämpfer, Bogenschützen und Triathleten können bei der Austragung ihrer deutschen Meisterschaften auf eine große Zuschauerzahl hoffen. Im Rahmen der "Finals - Berlin 2019" am 3. und 4. August werden Teile der drei nationalen Titelkämpfe im Olympiapark und auf dem Olympischen Platz ausgetragen.

"1800 Zuschauer können die deutschen Meisterschaften auf einer eigens eingerichteten Tribüne verfolgen", sagte Projektleiterin Gabriele Freytag von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Dienstag in der Villa im Olympiapark in Berlin. Bei den Finals werden an dem Wochenende gleich zehn Meisterschaften an acht Sportstätten in Berlin ausgetragen.

"Diesmal stehen wir im Fokus und nicht am Rand", sagte die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu, viermalige Weltmeisterin und Olympia-Vierte von Rio. Für die modernen Fünfkämpfer avancieren die nationalen Titelkämpfe zur Generalprobe der eine Woche später stattfindenden Europameisterschaften. "Dann können wir einem größeren Publikum zeigen, wie toll unsere Sportart ist", sagte Ronja Steinborn, ehemals Döring.

Die beiden Berlinerinnen kämpfen in ihrer Heimatstadt nicht nur um den nationalen Titel, sie wollen auch ihre Form vor den Europameisterschaften vom 5. bis zum 10. August im englischen Bath überprüfen. Dort geht es auch schon um die erste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Nach dem Rückzug der Olympiasiegerin von 2008, Lena Schöneborn, rechnet sich besonders Schleu gute Chancen aus, eines von zwei nationalen Einzeltickets für Tokio zu ergattern. "Für mich sind die Chancen nach dem Rücktritt von Lena gestiegen und sind so gut wie nie", sagte Schleu, die als aktuelle Ranglisten-Erste des Weltverbandes UIPM geführt wird.

Neben den drei Meisterschaften veranstaltet der Landessportbund Berlin auch sein traditionelles Familienfest. "Wir sind zum zehnten Mal nun im Olympiapark und hoffen aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Finals auf einen höheren Zuspruch von Zuschauern und Teilnehmern", sagte Karsten Finger. Der LSB-Vizepräsident hofft auf bis zu 200 000 Besucher, die sich beim "Tag der offenen Tür des Berliner Sports" an über 100 Mitmachangeboten aktiv beteiligen können.