The Roots spielen am 11. Juli ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin

Konzert The Roots live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Leckerbissen für Hiphop-Fans: Die Grammy-Gewinner The Roots kommen nach ihrer ausverkauften Kölner Open Air Show in 2018 erneut nach Deutschland und spielen am 11. Juli ein exklusives Konzert in Berlin. Die Show bildet den Auftakt der "Golden Age"-Konzertreihe des Veranstalter "Streetlife International" für Liebhaber von Old-School-Rap sowie Funk & Soul aus den 90er-Jahren.

Die aus Philadelphia stammende Band um Schlagzeuger und Mastermind Questlove sowie Rapper Black Thought zeichnet sich durch ihre trockenen, punktgenauen Drums und Live-Instrumentierung aus. 2003 stürmten sie mit "The Seed 2.0" die Charts und performten gemeinsam mit John Legend zur Eröffnung der XXI. Olympischen Winterspiele in Vancouver. Für das Berlin Konzert haben Questlove & Co. eine Auswahl ihrer größten Hits wie "The Next Movement ", "You Got Me" und "The Seed 2.0" im Gepäck. Als Special Guest wird sie Yasiin Bey unterstützen, der Klassiker seines alten Egos Mos Def performen wird.

Wo werden The Roots auftreten?

Das Konzert findet in der Verti Music Hall (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Shows?

Ja, für das Konzert von The Roots sind noch Karten erhältlich – allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (11. Juli) gegen 18.30 Uhr. Gegen 20.00 Uhr beginnt das Konzert-Programm.

Bandleader Questlove

Foto: dapd / dapd/DAPD

Welche Songs werden The Roots spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielten The Roots bei ihrem Konzert am 5. Juli in Madrid:

Jeremy Ellis intro The Next Movement Conception Think Twice Lookin' at the Front Door Proceed Dynamite! Act Too Jeremy Ellis solo / Hip Hop 101 Clones Change (Makes You Want to Hustle) Web Dance Girl You Got Me The Seed (2.0) Move On Up Stro Elliot solo Men at Work

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall. Für manche Events können abweichende Regeln durch den Veranstalter gelten: Hier finden Sie die Hinweise zum Roots-Konzert.

The Roots live in der Verti Music Hall, Donnerstag, 11. Juli 2019; Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr. Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.