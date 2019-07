Betrunkener beleidigt mehrere Passanten rassistisch

Berlin. Ein betrunkener Mann hat in Berlin-Charlottenburg mehrere Passanten rassistisch beschimpft. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Grünanlage am Stuttgarter Platz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der 50-Jährige die alarmierten Polizeibeamten entdeckte, zeigte er den Hitlergruß und flüchtete in den S-Bahnhof Charlottenburg. Dort wurde er vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )