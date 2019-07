Wetter in Berlin: Der Sommer macht Pause

Berlin. Keine langen Schlangen, stattdessen ein verwaistes Kassenhäuschen, an dem ein Schild hängt mit dem Hinweis „Eintritt bitte am Kiosk bezahlen“ – so sah es am Montag am Eingang zum Strandbad Plötzensee aus. Denn der Sommer macht zum Wochenstart in Berlin und Brandenburg erst einmal eine Pause. Noch vor einer guten Woche stöhnte ganz Berlin unter einer Hitzewelle und Rekord-Temperaturen von weit über 30 Grad. In Tegel wurden 38,4 Grad erreicht – die bisher höchste Temperatur, die je in einem Juni in der Hauptstadt gemessen wurde.

Davon ist Berlin zurzeit weit entfernt. Nur 18 Grad wies das Thermometer am Montag aus. Und so bleibt es auch vorerst. So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg:

Am Dienstag ist es in Berlin und Brandenburg laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 12 und 8 Grad, es bleibt niederschlagsfrei.

Der Hochsommer in Berlin ist derzeit also im Pausen-Modus. Dementsprechend war auch das Bild, das sich einem am Plötzensee bot: Der Strand war verlassen, niemand im Wasser. So ruhig wie am Montagmorgen ist es in dem Strandbad sonst selten. Einige Tausend Besucher am Tag, von morgens bis abends immer eine Schlange – so habe es noch vor einer Woche ausgesehen, erzählte Tamai Jebsen vom Strandbad-Team.

Auch wenn er sich über möglichst viele Besucher freut, störte ihn der Wettereinbruch aber nicht: „Die Ruhe vor dem Sturm“ sei das jetzt. Man könne einmal durchatmen und die Zeit nutzen, um Sachen zu erneuern und auszubessern. Und ganz leer sei es sowieso nie: Ein paar treue Gäste kämen jeden Tag – egal bei welchem Wetter, berichtete Jebsen.

Ein Graupelschauer ging am Montag am Kurfürstendamm nieder.

Foto: Uta Keseling / BM

Heißer Vormonat beschert Bädern eine Million Gäste

Weitestgehende Leere herrschte am Montag auch im Sommerbad Humboldt-hain: Nur drei Schwimmer zogen im Becken ihre Bahnen. Während man hier an heißen Tagen bis zu 5000 Besucher verzeichnet, waren es am Wochenende nur noch 300, berichtete ein Angestellter. „Schlecht fürs Geschäft“ sei das Wetter. Hinzu kommt: Das Personal sei bereits geplant – durch die wenigen Besucher gebe es aber auch deutlich weniger zu tun. Deshalb nutzt man die weniger heißen Tage auch hier, um Ordnung zu machen und für Ausbesserungsarbeiten.

Die kalten Tage merke man natürlich, sagte der Sprecher der Berliner Bäder Matthias Oloew. Man habe dann erfahrungsgemäß deutlich weniger Besucher. Aber so sei das eben mit den Schwimmbädern: „Wenn das Wetter schlecht ist, kommt keiner.“ 82.000 Menschen kühlten sich an einem Spitzentag im Juni in den Berliner Bädern ab, berichtete Oloew. Zum Vergleich: An einem Tag wie dem gestrigen Montag wird mit lediglich 10.000 Schwimmern gerechnet. Ohne Frage ist dieses Jahr aber schon jetzt ein erfolgreiches für Berlins Bäder: Eine Million Besucher zählten diese im Jahr 2017 – eine Zahl, die man für 2019 bereits übertroffen habe, so Oloew. So konnten die Berliner Bäder-Betriebe dank der Rekord-Temperaturen allein im vergangenen Juni über eine Million Besucher verzeichnen.

Manche lassen sich vom Freibadbesuch nicht abschrecken

Neben Freibadbesuchen sind im Sommer auch Bootstouren eine beliebte Freizeitaktivität. Aber sind sie das auch bei kühleren Temperaturen? Vom Wettereinbruch merke man zwar etwas, aber es halte sich in Grenzen, sagte Michael Behnke von der Reederei Riedel. Mit 15 Schiffen fährt die Reederei Touristen und Berlin-Besucher durch die Innenstadt. Die Schiffe hätten sowohl ein Ober- als auch ein Unterdeck und seien damit auch gegen Regen und Wind gewappnet. Ein Großteil der Gäste seien während der Ferienzeit außerdem Gruppen und Schulklassen aus anderen Bundesländern, erzählte Behnke weiter. Und die hätten ihre Tour meist schon im Voraus gebucht.

Doch auch unter den Freibadbesuchern finden sich welche, die sich von den kühleren Temperaturen nicht abschrecken lassen. Mindestens 30 Menschen stünden jeden Morgen schon um 7.30 Uhr vor der Tür, sagte Hajo Höhnke vom Sommerbad Wilmersdorf. Die Stammgäste kämen bei jedem Wetter. Von ihnen abgesehen hielt sich der Besucherandrang aber auch in Wilmersdorf in Grenzen. Zwei Schwimmer wagten sich ins Wasser, Liegewiesen und Sprungturm waren verwaist. Mehr als 7700 Besucher kamen an den heißen Tagen der vergangenen Woche in das Freibad unweit des Heidelberger Platzes, erzählte Höhnke. Am vergangenen Wochenende seien es hingegen nur gut 500 gewesen. „Anstrengender, den Tag rumzukriegen“ sei es jetzt. Unter den treuen Besuchern sind aber welche, die das kühlere Wetter schätzen. Er freue sich immer, wenn ein kälterer Tag komme, erzählt ein Mann. „Ich bin ganz froh, wenn mehr Platz im Becken ist.“