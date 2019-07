Hybridantriebe: Rolls Royce plant mit BTU Weiterentwicklung

Cottbus. Rolls Royce will mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) die Entwicklung von Hybrid-Elektroantrieben für Flugzeuge in Brandenburg vorantreiben. Das Unternehmen unterzeichnete dazu mit dem Land Brandenburg am Montag in Cottbus eine entsprechende Vereinbarung. Rolls Royce und das Land werden das Programm in den nächsten sechs Jahren gemeinsam finanzieren. Unter anderem sollen für Rolls Royce an der BTU neuartige hybridelektrische Antriebssysteme von 400 Kilowatt bis 1000 Kilowatt entwickelt werden. Zuvor müssen die Pläne noch formell genehmigt werden.

( dpa )