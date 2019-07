Zentralrat der Juden: Artur Brauner prägte Filmlandschaft

Berlin. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den verstorbenen Produzenten Artur Brauner als großen Filmemacher gewürdigt. Er habe die Filmlandschaft bereichert und geprägt, ließ Präsident Josef Schuster am Montag mitteilen. "Brauner, der 49 Verwandte im Holocaust verlor und die Schoa versteckt in den Wäldern der Sowjetunion überlebte, wagte nach dem Krieg den Neuanfang in Deutschland."

Brauner habe mit seinen Filmen nicht nur unterhalten wollen, sondern das Medium auch genutzt, um Zuschauer "über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte aufzuklären und seine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten", erklärte Schuster.

Brauner war am Sonntag im Alter von 100 Jahren gestorben. Er hatte mit Stars wie Romy Schneider, Curd Jürgens, Caterina Valente, Maria Schell, O.W. Fischer und Heinz Rühmann zusammengearbeitet. In seinen Berliner Central Cinema Company-Studios (CCC) entstanden 700 Kinofilme und TV-Produktionen. Mit zahlreichen Filmen erinnerte er auch an das Schicksal der Holocaust-Opfer.

"Artur Brauner engagierte sich Zeit seines Lebens für Demokratie, Verständigung und Toleranz", teilte Zentralrats-Präsident Schuster mit. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland verliere "einen großen Filmemacher, einen Streiter für die Demokratie und einen warmherzigen, klugen und humorvollen Menschen".