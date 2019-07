Bus und Bahn für einen Euro am Tag: Berlins Senatschef will diesen Preis "Schritt für Schritt" in Berlin anbieten.

Nahverkehr in Berlin Michael Müller will BVG-Jahresticket für 365 Euro

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will mittelfristig ein Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr zum Preis von 365 Euro anbieten. Das sagte Müller in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung", das er gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Zürich und Wien gegeben hat und das am Wochenende veröffentlicht wurde.

Wörtlich sagte Müller: "Tatsächlich habe ich mich von diesem 365-Euro-Jahresticket in Wien anstecken lassen. Ich will Schritt für Schritt auch das Ziel verfolgen, ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr für 365 Euro anbieten zu können." Aktuell kostet ein Jahresticket für U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram in Berlin 961 Euro (Tarifzone ABC) bzw. 728 Euro (AB).

Müller äußerte sich in dem Interview auch zur Kritik am Mietendeckel. Im Interview sagte er: "Wir müssen uns allerdings schon ab und zu anhören, da blühe jetzt der Sozialismus. Aber Mietregulierung und andere staatliche Eingriffe spielen weltweit in allen Städten eine immer größere Rolle – auch in Städten, die weit entfernt sind von DDR-Romantik, etwa in Amerika." Zudem stellte er klar: "Wir müssen höher und dichter bauen und die Fläche auch intensiver nutzen."

