Mutmaßlicher Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt

Berlin. Ein 52 Jahre alter mutmaßlicher Autoeinbrecher ist in Berlin-Adlershof auf frischer Tat ertappt worden. Sein Diebesgut: eine Heckenschere und ein Laubbläser, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zunächst habe ein 21-Jähriger den mutmaßlichen Täter am späten Sonntagabend in der Straße Adlergestell an einem Lieferwagen entdeckt und seinen Nachbarn, dem der Wagen gehörte, informiert. Beide stellten den Einbrecher, der daraufhin flüchten wollte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 52-Jährigen schließlich fest.

( dpa )