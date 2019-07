Hertha BSC gewinnt erstes Testspiel unter Trainer Covic

Neuruppin. Hertha BSC hat unter dem neuen Trainer Ante Covic das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Im Trainingslager in Neuruppin setzten sich die Berliner am Sonntag gegen den Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 4:1 (3:1, 3:1) durch. Die Begegnung in Brandenburg wurde über die ungewöhnliche Spieldauer von dreimal 35 Minuten ausgetragen, Covic wechselte dabei munter durch.

Sechs Tage nach dem Trainingsstart erzielten Trainer-Sohn Maurice Covic (12. Minute), Sidney Friede (18.), Ondrej Duda (24.) und Alexander Esswein (99.) die Treffer für die Berliner. Vor 2742 Zuschauern im Neuruppiner Volksparkstadion kontrollierte Hertha von der ersten Minute an die Begegnung, leistete sich zwischenzeitlich aber auch einige Fehler und ließ im Verlauf des Spiels immer mehr den Offensivdrang vermissen. Den Treffer für Braunschweig erzielte Robin Becker (32.) kurz vor Ende des ersten Drittels.

Noch bis Mittwoch bleibt der Hauptstadtclub in Neuruppin. Danach stehen ab dem kommenden Wochenende weitere Testspiele auf dem Programm, ehe es vom 24. Juli bis 1. August in das zweite Trainingslager nach Stegersbach in Österreich geht. Die Pflichtspielsaison startet mit dem DFB-Pokalspiel beim VfB Eichstätt am 11. August, fünf Tage später beginnt die Bundesliga-Spielzeit mit dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister FC Bayern München.