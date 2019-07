Vier Autofahrer ohne Führerschein erwischt

Perleberg. Von den eigenen Eltern angezeigt, betrunken, Übung für die Fahrprüfung und Fälschung: Die Polizei hat am Wochenende gleich vier Autofahrer zur Rechenschaft ziehen müssen, die ohne Führerschein unterwegs waren.

So ist ein 65-jähriger Mann in Perleberg (Prignitz) mit einem gefälschten Führerschein erwischt worden. Bei einer Kontrolle am Freitagmittag zeigte er den Polizisten ein Dokument, bei dem markante Echtheitsmerkmale fehlten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es handelte sich demnach um eine komplette Fälschung. Laut Polizei hat der Mann seit längerer Zeit keine Fahrerlaubnis, außerdem liege eine Sperre vor.

Eltern zeigen eigenen Sohn an, weil er ihr Auto nahm

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) haben Eltern ihren Sohn angezeigt, weil er ihr Auto ohne Erlaubnis und ohne Führerschein benutzt hat. Bei den Eltern war zuvor ein Bußgeldbescheid wegen zu schnellen Fahrens eingegangen, der den 28-Jährigen als Autofahrer gezeigt hatte, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Die Anzeige wurde am Freitag erstattet.

Einen Tag später war der 28-Jährige dann erneut stark betrunken im Auto unterwegs. Beamte kontrollierten den Mann am frühen Sonnabendmorgen. Er gab während der Kontrolle zu, keinen Führerschein zu haben. Zugleich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,26 Promille. Der Mann übergab den Polizisten den Fahrzeugschlüssel.

Mann fährt betrunken und ohne Führerschein Einkäufe nach Hause

Ebenfalls ohne Führerschein, dafür aber mit deutlichem Promillespiegel war ein Autofahrer in Potsdam unterwegs. Mit 2,06 Promille hatte der Mann versucht, seine Einkäufe im Auto nach Hause zu fahren. Der betrunkene Autofahrer hatte am Sonnabendabend in einem Supermarkt in der Anni-von-Gottberg-Straße im Potsdamer Stadtteil Kirchsteigfeld eingekauft. Anschließend setzte sich der offensichtlich betrunkene Mann wieder in sein Auto und fuhr vom Parkplatz, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und folgte ihm mit dem Auto. Die Polizei stellte bei dem betrunken wirkenden Mann 2,06 Promille fest. Seine Fahrerlaubnis hatte er bereits vor langer Zeit abgegeben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Üben für den Führerschein

Ein Fahrschüler hat in Potsdam ohne seinen Fahrlehrer das Autofahren geübt. Der 20-Jährige wollte in Begleitung seiner 28-jährigen Schwester auf einem Parkplatz des ehemaligen Bahnhofs Potsdam-Pirschheide am Sonnabendnachmittag mit einem Auto fahren. Einem aufmerksamen Spaziergänger fiel auf, wie der junge Mann und seine Schwester zunächst die Sitzplätze tauschten, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte.

Als das Auto losfuhr, würgte der junge Mann öfter den Motor ab. Der Spaziergänger alarmierte die Polizei. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug. Der 20-Jährige gestand, gemeinsam mit seiner Schwester für die anstehende Fahrprüfung üben zu wollen. Die Polizisten nahmen eine Anzeige gegen den jungen Mann auf und untersagten ihm die Weiterfahrt.