Mann fährt auf Stauende auf: Drei Verletzte

Beelitz. Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 9 in der Nähe von Beelitz auf ein Stauende aufgefahren und hat dabei drei Menschen verletzt. Der Mann sah das Stauende in einem Baustellenbereich am Samstagnachmittag zu spät, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz hinter dem Auffahrunfall kollidierten zwei weitere Autos. Drei Menschen in den betroffenen Autos wurden laut Polizei verletzt und teilweise ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand demnach ein Sachschaden von 18 000 Euro. Durch Sperrungen während der Unfallaufnahme kam es zu weiteren Staus.

( dpa )