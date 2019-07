"Drei Fragezeichen" lasen ihre Texte oft in letzter Minute

Berlin. Die Sprecher der beliebten Hörspielserie "Die drei Fragezeichen" haben viele der ersten Folgen mehr oder weniger ohne Vorbereitung aufgenommen. "Es war früher so, dass wir ganz oft ins Studio gegangen sind und dann erst den Briefumschlag aufgemacht haben und das Manuskript herausgeholt haben", sagte Bob-Andrews-Darsteller Andreas Fröhlich in Berlin. "Deswegen wussten wir auch manchmal gar nicht, um was es geht." Auf diese Weise seien in den frühen Folgen Missverständnisse bis in die Hörspiele geraten. "Ich suche dann irgendwie einen Schlüssel und finde einen Gürtel. Oder andersherum."

Solche Szenen gehörten aber der Vergangenheit an, betonte Fröhlich. "Schon seit vielen Jahren gehen wir das Skript durch." Man stelle Fragen nach dem Zusammenhang und ob man manches umstellen könne. "Deswegen sind wir jetzt viel, viel vorbereiteter als früher."

Die in Hamburg für das Label Europa produzierte Hörspielserie mit Fröhlich sowie Oliver Rohrbeck (Justus Jonas) und Jens Wawrczeck (Peter Shaw) gibt es in unveränderter Besetzung seit Oktober 1979. Am 19. Juli erscheint die 200. Folge. Sie hat den Titel "Feuriges Auge" und wurde am Samstagabend in Berlin in einer Vorpremiere vorgestellt.