4500 Menschen protestieren gegen politisches System im Iran

Berlin. Einige tausend Menschen haben am Samstag in Berlin gegen das politische System im Iran und für Menschenrechte demonstriert. Unter dem Motto: "Solidarität mit den Bürgerprotesten im Iran - Gegen die Todesstrafe" hielten sie am Abend eine Kundgebung am Brandenburger Tor ab. Auf einem großen Transparent stand: "Time for a free Iran". Viele Menschen trugen iranische Fahnen und große Ballons in den Nationalfarben grün-weiß-rot. Angemeldet wurde der Protestzug von der Exil-Iranischen Gesellschaft. Die Polizei sprach von 4500 Mitgliedern, die Veranstalter von 15 000. Später wollten die Demonstranten noch zum Kanzleramt ziehen.

Im Iran wird die Todesstrafe unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung, bewaffneten Raubes und schwereren Drogenhandels verhängt. Der Iran steht seit Jahren wegen zahlreicher Hinrichtungen im Fokus internationaler Kritik.