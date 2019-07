2000 Menschen demonstrieren für Seenotretter

Oft, sagt Ruben Neugebauer von der Rettungsorganisation Sea-Watch, bleibe nach dramatischen Einsätzen im Mittelmeer nur noch Wut über die Verantwortlichen zurück. Er habe auf überfüllten Schlauchbooten Jugendliche sterben sehen. „So etwas lässt einen nie los“, sagt er – mit rund 2000 Menschen in seinem Rücken. Die Organisation Seebrücke hatte dazu aufgerufen, am Sonnabend in Berlin gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung von Flüchtlingen zu demonstrieren.

Vom Paul-Löbe-Haus in Mitte zogen die Teilnehmer mit Rettungswesten und Plakaten zum Hauptbahnhof, forderten, alle aus Seenot geretteten Menschen unverzüglich aufzunehmen und die Retter unter den Schutz des Staates zu stellen. Die Organisatoren beklagten auch, dass für die Rettung Geflüchteter ein ehrenamtlicher Einsatz notwendig sei, der anschließend noch kriminalisiert werde.

Demonstrationen in 90 Städten weltweit

Dabei würden ohne ihren Einsatz „die europäischen Werte und Menschenrechte“ im Mittelmeer ertrinken. Zudem bekräftigten sie, sich lediglich an internationales Seerecht zu halten. Unterstützt wurde die Seebrücke am Sonnabend auch von Vereinigungen wie „Omas gegen Nazis“, „Ärzte ohne Grenzen“ oder dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac. Insgesamt wurde in über 90 Städten weltweit gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung demonstriert.

„Das ist die Forderung aus der Mitte der Gesellschaft“, sagt Mareike Geiling, die Sprecherin der Seebrücke. „Wir haben erst vor wenigen Wochen hier in Berlin einen Kongress gehabt, bei dem sich Dutzende Kommunen bundesweit bereiterklärt haben, die geretteten Menschen aufzunehmen. Wir reden dabei lediglich von ein paar hundert Geflüchteten.“

„Wir versuchen wenigstens, einige vor dem Ertrinken zu retten

Die Kritik, ihr Engagement fördere die Flüchtlingsbewegungen, lässt Geiling nicht gelten, die Menschen machten sich auch ohne ihren Einsatz auf den Weg nach Europa. „Wir versuchen wenigstens, einige vor dem Ertrinken zu retten.“

Aktuell setzt sich die Seebrücke auch für einen Freispruch der deutschen Kapitänin Carola Rackete ein. Sie hatte mit der „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt und war daraufhin in Italien festgenommen worden. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß.

Laut der Organisation befinden sich derzeit aber noch drei weitere Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer, die europäische Häfen anlaufen wollen: Die deutsche „Alan Kurdi“ habe erst am Freitag 65 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, die italienische „Mediterranea“ 53. Das spanisches Schiff „Open Arms“ sei noch unterwegs.

Aufhören wollen die Seenotretter nicht. Aus gutem Grund: „Man stelle sich doch mal vor, was das für einen Aufschrei gäbe, wenn die gleiche Anzahl deutscher Touristen in Seenot gerät, was für ein Apparat dafür in Bewegung gesetzt werden würde“, sagt Geiling.