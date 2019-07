Konzert: Monsta X live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Monsta X spielen am 13. Juli in der Mercedes Benz Arena (Archivbild)

Die K-Popband Monsta X spielt am 13. Juli 2019 ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Monsta X live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Gute Zeiten für deutsche K-Pop-Fans: Immer mehr der südkoreanischen Erfolgsbands kommen nach Deutschland, um live für ihre Fans aufzutreten. Jetzt haben auch Monsta X einen Auftritt in Deutschland angekündigt. Das südkoreanisches Hip Hop-Septet kommt am 13. Juli 2019 für ein exklusives Konzert nach Berlin.

Die sieben Mitglieder von Monsta X wurden vor vier Jahren im Rahmen einer Realityshow entdeckt und veröffentlichten schon früh Songs auf Japanisch und Englisch. In diesem Jahr sind sie mit ihrem vierten Studioalbum "We Are Here" bereits auf ihrer dritten Welttournee unterwegs. Im Gepäck haben Bandleader Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney und I.M. Songs aus ihrem aktuellen Album und natürlich eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Shoot out" und "Hero".

Wo werden Monsta X in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Monsta X in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 63,65 Euro). Premium-Tickets sind ab 179 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (13. Juli) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Werden Monsta X 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nein, das Konzert ist 2019 der einzige geplante Auftritt der Band in Deutschland. Das Berlin-Konzert bildet auch den Abschluss der Europatour nach Auftritten in Madrid, Amsterdam, Paris und London. Weiter geht es für Monsta X nach Süd- und Mittelamerika, wo Konzerte in Sao Paulo (19. Juli) und Mexiko City (21. Juli) anstehen.

Welche Songs werden Monsta X in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Monsta X bei ihrem Konzert am 3. Juli in Amsterdam:

Shoot Out Hero Trespass Party Time Play It Cool MOHAE Jealousy Myself Sambakja Mirror Honestly Neol Hada White Sugar No Reason Myself DRAMARAMA Oh My Special Fallin' Alligator

Zugabe:

DJ H.ONE Set Rodeo By My Side

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Monsta X live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 13. Juli 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.