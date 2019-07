Botanische Nacht 2019 in Berlin-Lichterfelde: Alles zu Anfahrt, Tickets und Programm

Botanischer Garten Berlin Was Sie zur Botanischen Nacht in Berlin 2019 wissen müssen

Berlin-Lichterfelde. Bereits zum elften Mal findet die Botanische Nacht in Deutschlands größtem Botanischen Garten statt. In diesem Jahr findet das Event unter dem Motto "Die Reise nach Botania" statt. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Botanischen Nacht 2019 finden Sie hier:

Wann und wo findet die Botanische Nacht 2019 statt?

Die Botanische Nacht findet in diesem Jahr am Freitag, den 19. Juli und Sonnabend, den 20. Juli im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde statt. Der Einlass beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr, das Programm startet ab 17:30 Uhr.

Wie sieht das Programm für die Botanische Nacht 2019 aus?

Die Besucher dürfen sich an zwei Abenden auf spektakuläre Lichtinszenierungen, Musik- und Artistikperformances von mehr als 150 Künstlern und stimmungsvoll gestaltete Welten inmitten der Natur des Botanischen Gartens Berlin freuen. Eröffnet wird die Botanische Nacht 2019 mit einer Krönungszeremonie am Spiegelpalast (Großes Tropenhaus). Nach dem offiziellen Teil der Krönung ab 18 Uhr startet das große Fest bis tief in die Nacht.

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/dpa

Zu den technischen Highlights der Botanischen Nacht zählt in diesem Jahr eine Wasserschild-Installation am Amerikasee: Bewegte Bilder werden auf eine Wasserwand projiziert und erzählen die Geschichte Botanias. Die Besucher erfahren hier mehr über die inszenierten 10 Welten, ihre Bewohner und Wappen. Ein Höhepunkt ist außerdem die Licht- und Feuershow, die bereits im letzten Jahr das bisherige große Feuerwerk ablöste. Die romantische Nacht endet um 2.00 Uhr.

Hier finden Sie das offizielle Programm zu den Veranstaltung mit Lageplan.

Gibt es noch Tickets für das Event im Botanischen Garten Berlin?

Ja, für die Botanische Nacht sind derzeit noch reguläre Tickets ab 35,20 Euro verfügbar. Tickets für das abendliche Event im Botanischen Garten erhalten Sie über die offizielle Webseite des Botanischen Garten Berlin oder den Online-Ticketanbieter eventim. Tickets an der Abendkasse kosten 38 Euro und sind begrenzt (abhängig vom Kartenvorverkauf) erhältlich.

Gibt es ein Kombiticket für beide Veranstaltungstage?

Nein, Das Ticket berechtigt nur für den Veranstaltungstag, für den das Ticket gekauft wurde.

Ist die Veranstaltung im Botanischen Garten familienfreundlich?

Ja, die Botanische Nacht 2019 ist familienfreundlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten sogar freien Eintritt zur Veranstaltung. Zahlreiche Tanzperformances, Konzerte und Lichtshows in den verschiedenen Themenwelten sorgen für die entsprechende Unterhaltung für Groß und Klein. So können beispielsweise Kinder ab 5 Jahren an den tropische Riesenseerosen im Victoriahaus beim Bastel-Angebot „Eine Seerose ist eine Seerose ist eine Seerose – Kreatives Gestalten von Wasserpflanzen aus Pappe und Papier“ ihren Ideen freien Lauf lassen.

Foto: JugendKulturService

Ab wann ist der Botanische Garten für Besucher gesperrt?

Der Zugang für Besucher des Botanischen Garten Berlin wird an den Veranstaltungstagen ab 13 Uhr für den regulären Betrieb gesperrt. Ab 17 Uhr wird der Einlass zur Botanischen Nacht geöffnet.

Was darf ich zur Botanischen Nacht mitnehmen in den Botanischen Garten?

Bei dem nächtlichen Event im Botanischen Garten ist das Mitbringen einer PET-Flasche Wasser bis 0,5 Liter und Lebensmittel, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig sind, gestattet. Abgesehen davon sind Speisen und Getränke, die nicht auf dem Veranstaltungsgelände gekauft wurden, untersagt. Auch das Mitbringen von Haustieren mit Ausnahme von Blindenhunden ist nicht erlaubt.

Wie komme ich am besten zum Botanischen Garten Berlin?

Besucher der Botanischen Nacht 2019, die gerne zum Botanischen Garten Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U- und S-Bahnhof Rathaus Steglitz (U9, S1) können Sie mit der Buslinie X83 bis zur Haltestelle Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten fahren. Außerdem können Sie das Veranstaltungelände vom S-Bahnhof Botanischer Garten fußläufig erreichen.

PKW-Fahrer, die gerne mit dem Auto zum Botanischen Garten Berlin fahren möchten, müssen sich auf eine eingeschränkte Parksituation einstellen. Es sind keine eigenen Parkplätze vorhanden. Die Veranstalter empfehlen bevorzugt die öffentlichen Parkplätze am Garteneingang Königin-Luise-Platz zu nutzen.

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin

Gibt es einen barrierefreien Zugang?

Ja, an den Haupteingängen Königin-Luise-Straße und am Eingang Unter den Eichen.

