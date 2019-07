Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand brach in der Nacht zum Samstag in der Boddinstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte brachten 13 Menschen in Sicherheit. Zwei von ihnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Brandursache war unklar.

( dpa )