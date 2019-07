Volle Terminals, lange Schlangen am Flughafen Tegel

Warten gehört dazu: Reisende am Sonnabend am Flughafen Tegel.

Immer mehr Menschen fliegen von und nach Berlin – das zeigt die am Freitag veröffentlichte Verkehrsstatistik der Berliner Flughafengesellschaft. So wurden im ersten Halbjahr 2019 mehr als 17 Millionen Passagiere an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld abgefertigt, ein Zuwachs von 11,9 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Und auch die Anzahl der Flüge hat zugelegt: um 7,5 Prozent auf rund 145.000 Flugbewegungen. Damit konnte die Flughafengesellschaft eine weitere Rekordmeldung verkünden. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass im Mai am Flughafen Tegel ein neues Allzeithoch von 2,2 Millionen Fluggästen registriert wurde – ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Jeweils rund 50 Flüge mehr als in der Nicht-Ferienzeit

Mit besonders viel Flugverkehr wurde auch am Freitag gerechnet. Die Berliner Flughäfen erwarteten den verkehrsreichsten Tag der Sommerferien. Am Flughafen Tegel stellte man sich auf bis zu 81.000 Passagiere und 650 Flüge ein. Am Flughafen Schönefeld erwartete man bis zu 36.000 Reisende, verteilt auf 350 Flüge.

Das seien jeweils rund 50 Flüge mehr im Vergleich zur Nicht-Ferienzeit, teilte der Sprecher der Flughafengesellschaft Stefan Hönemann der Berliner Morgenpost mit. Besonders im Vergleich zu normalen Tagen sei, dass man in den Ferien nicht nur eine Spitze morgens und eine abends, sondern zusätzlich eine dritte in der Mitte des Tages habe. Die Airlines hätten deshalb alle Check-In-Schalter geöffnet. Volle Terminals und Schlangen gebe es trotzdem, räumte Hönemann ein. Doch „das sind nur Momentaufnahmen“.

„Noch läuft dit“, sagt ein Polizist in Terminal A

Ein Blick vor Ort, am Flughafen Tegel, bestätigte die Einschätzung des Flughafensprechers. Freitag, 12 Uhr: Sowohl im Easyjet-Terminal C als auch in Terminal A gab es teilweise sehr lange Schlangen vor den Check-In-Schaltern. Eine Familie aus Niedersachsen wartete schon mehr als eine Stunde vor der Gepäckabgabe in Terminal C. In den Urlaub ins tunesische Monastir sollte es gehen. Doch schon 45 Minuten später waren die meisten Wartenden verschwunden. Nur vor den Check-In-Schaltern von Iraqi Airways gab es noch eine lange Schlange.

Fluggast Ismael Meddafa stand schon mehr als eineinhalb Stunden dort, sagte er. Mit seiner eigenen Familie sowie zwei weiteren wartete er auf den Flug ins irakische Erbil, sagte er, auch dort sei jetzt Ferienzeit. Doch die Fluggesellschaft habe den Abflug einige Male verschoben.

„Einen großen Andrang habe ich nicht gespürt, da hatten wir schlimmere Phasen, vor allem zu Beginn der Ferien“, sagte ein Flughafen-Mitarbeiter, der vor Ort im Einsatz ist. Und auch zwei Polizisten, die durch Terminal A liefen, hatten keinen besonderen Vorkommnisse zu berichten. „Noch läuft dit“, sagte einer der beiden.

„Das ist für Tegel alles normal“

Immer wieder aufs Neue kamen neue Passagiere mit dem Bus in Tegel an. Doch es seien nicht viel mehr Menschen als sonst auch, meinte ein BVG-Busfahrer. „Das ist für Tegel alles normal“, sagte auch ein anderer Fahrer. Mit dem Tegel-Shuttle fuhr er die Rückkehrer in die Berliner Innenstadt.

Für den Sonnabend rechnet Flughafensprecher Hönemann für Tegel mit einigen Tausend Passagieren weniger als am Vortag. Doch verkehrsreich wird es das ganze Wochenende: 350.000 bis 400.000 Passagiere erwartet Hönemann insgesamt an den Berliner Flughäfen. Es sei eben ein Ferien-Wochenende, sagte er. An den Wochenenden zwischen Juli und August würden insgesamt über drei Millionen Passagiere an den Flughäfen abgefertigt – im Vergleich dazu seien es aber in den gesamten Ferien „nur“ fünf Millionen Fluggäste. „Ab Montag wird es wieder ruhig“, prognostizierte Hönemann.