Hinweis Richtigstellung zur Jugendherberge am Ostkreuz

Im Streit zwischen dem a&o-Hostel in Friedrichshain und der Jugendherberge am Ostkreuz haben wir in der Ausgabe der Berliner Morgenpost vom 27. Juni 2019 berichtet, dass das Europäische Gericht den Pachtvertrag zwischen dem Land Berlin und der Jugendherberge für nichtig erklärt habe und die Jugendherberge künftig Pacht zahlen müsse. Wir haben weiter berichtet, die Richter hätten geurteilt, dass es sich bei dem Vertrag um eine unrechtmäßige Beihilfe handele.

Das ist nicht richtig.

Das Europäische Gericht hat lediglich entschieden, dass der Fall von der Europäischen Kommission vertieft geprüft werden muss. Der Pachtvertrag gilt weiter.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.