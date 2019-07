Polizeiwagen von Auto gerammt

Berlin. Ein Auto ist am Freitagmorgen mit einem Polizeiwagen zusammengestoßen, der mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 49-Jährige am Freitag mit ihrem Auto auf der Märkischen Allee und prallte an der Kreuzung Wuhletalstraße mit dem Einsatzwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin und ihre 62-Jahre alte Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus, weil sie über Atemnot und Brustschmerzen klagten. Ein auf der Rückbank des Polizeiwagens sitzender festgenommener Mann sowie beide Polizisten blieben unverletzt.

( dpa )