Vierjähriger bei Unfall getötet: Berufung

Berlin. Nach einem umstrittenen Urteil gegen einen Berliner Studenten, der einen vierjährigen Jungen totgefahren hatte, hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der 23-jährige Autofahrer war am 12. Juni wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 200 Euro (40 Tagessätze) verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 70 Tagessätze gefordert und rief nun die nächste Instanz an, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Die Strafe war von einigen Initiativen und Politikern als zu niedrig kritisiert worden.

Der Autofahrer war im Oktober 2017 im Stadtteil Pankow-Heinersdorf mit bis zu 74 Stundenkilometern auf einer Busspur gefahren, als der Junge plötzlich von einer Mittelinsel auf die rechte Spur lief und vom linken Außenspiegel getroffen wurde. Das Opfer starb zwei Wochen später an seinen schweren Kopfverletzungen.

Das Amtsgericht Tiergarten urteilte, der Fahrer hätte den Unfall durch die vorgeschriebene, niedrigere Geschwindigkeit vermeiden können. Aber es liege auch ein Fehler der Mutter vor, die mit ihrem Sohn vom Einkauf kam, hieß es weiter im Urteil.