Berlin. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Freitag zwei Passanten in Kreuzberg mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und Geld gefordert. Der Räuber soll die 24 und 29 Jahre alten Männer zunächst verfolgt und in der Wiener Straße bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 24-Jährige warf dem Räuber daraufhin Münzen vor die Füße. Die Männer flüchteten in eine Bar, wo sie die Polizei riefen. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter in der Nähe festnehmen.

( dpa )