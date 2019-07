Maskierte Räuber überfallen Apotheke mit Messern

Berlin. Drei maskierte und mit Messern bewaffnete Männer haben in Kreuzberg eine Apotheke überfallen und die Kasse geplündert. Die Männer sollen nach Aussage des Inhabers am Donnerstagabend in die Apotheke in der Prinzenstraße gekommen sein und das Öffnen der Kasse gefordert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem der 42-jährige Inhaber dies getan hatte, nahm das Trio demnach das Geld aus der Kasse und flüchtete. Der Apotheker und eine 51-jährige Mitarbeiterin blieben bei dem Überfall unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes.

( dpa )