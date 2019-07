Rund 200 Menschen protestieren gegen Späti-Zwangsräumung

Berlin. Mehr als 200 Menschen haben nach Polizeiangaben für den Erhalt eines Kiezladens in Berlin-Kreuzberg demonstriert. Während der Kundgebung am Donnerstagabend war die Oranienstraße teilweise gesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Dem Spätkauf drohe eine Zwangsräumung, teilte die Nachbarschaftsinitiative "Bizim Kiez" mit. Seit zwei Jahren streiten die Inhaber des Geschäfts demnach mit der Eigentümerfirma über eine Mieterhöhung.

In Kreuzberg demonstrieren immer wieder Nachbarschaftsinitiativen und Anwohner gegen die Schließung von kleinen Geschäften wegen zu teurer Mieten.