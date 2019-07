Neue Jobs für 20 frühere Air-Berlin-Mitarbeiter

In Berlin ist der Reisekonzern FTI in das denkmalgeschützte Gebäude Spindlershof am Spittelmarkt in Mitte eingezogen.

Reiseveranstalter FTI setzt am neuen Standort in Mitte auch auf die Erfahrung der ehemaligen Airline-Beschäftigten. 300 neue Jobs entstehen.

Berlin.. Dietmar Gunz hat 1983 die Frosch Touristik GmbH gegründet und zunächst Reisen auf die Mittelmeerinseln Malta, Gozo und Comino organisiert. Heute heißt sein Unternehmen FTI Touristik und ist mit 3,6 Milliarden Euro Jahresumsatz und 10.000 Mitarbeitern der viertgrößte Reiseveranstalter Europas. Viel hat sich verändert, auch im täglichen Geschäft von Gunz. „Früher haben wir zweimal im Jahr einen Katalog herausgebracht, heute aktualisieren wir unsere Angebote mehrmals täglich“, sagte der FTI-Gründer am Donnerstag in Berlin. Heute sei das Touristikgeschäft digital und stark datengetrieben. „Jede Reise ist ein Datensatz“, so Gunz.

Auch diese neuen Anforderungen ziehen den Reisekonzern jetzt nach Berlin. FTI hat in der Hauptstadt einen neuen Standort gegründet. 300 Mitarbeiter sollen perspektivisch auf zwei Etagen in dem denkmalgeschützten Gebäude Spindlershof in Mitte arbeiten, 270 hat FTI bereits rekrutiert. Darunter befinden sich auch drei frühere Mitarbeiter von Germania und 20 ehemalige Beschäftigte von Air Berlin, sagte FTI-Chef Gunz. Air Berlin hatte 2017, Germania 2019 den Betrieb eingestellt – und auch der Tourismuswirtschaft in Berlin so schwere Schläge versetzt. Die früheren Air-Berliner, die nun zu FTI nach Mitte wechseln, seien zuvor in der Zentrale der Fluggesellschaft am Saatwinkler Damm tätig gewesen, so Gunz.

Dietmar Gunz hat die Frosch Touristik GmbH 1983 gegründet. Heute ist FTI der viertgrößte Reisekonzern Europas.

Foto: Dominik Bath

In Berlin hat FTI unterschiedliche Jobs geschaffen: Neben Software-Entwicklern und E-Commerce-Experten hat der Konzern auch Mitarbeiter für das Buchungsmanagement und die Kundenhotline angestellt. Der neue Standort solle aber auch den Geist der Start-up Hauptstadt Berlin atmen und Ideengeber für andere FTI-Abteilungen und Niederlassungen sein. Auch deswegen haben nahezu alle FTI-Tochterfirmen nun Mitarbeiter im Berliner Büro des Unternehmens. Sein Konzern sei auch wegen der hohen Personalqualität in die deutsche Hauptstadt gekommen, sagte Gunz.

Berlin ist ein Zentrum der Tourismuswirtschaft

Eigentlich sitzt FTI in München. Doch ein Ausbau des Hauptquartiers in der bayrischen Landeshauptstadt sei kaum noch möglich, so Gunz. Die Suche nach Personal sei schwierig, zudem zählen die Mietpreise in München ohnehin deutschlandweit zu den höchsten. Die Zukunft seines Konzerns liege deswegen auch in der größten Stadt Deutschlands. „Der Wachstumsstandort für uns ist Berlin“, erklärte der FTI-Chef.

Der Reiseanbieter muss sich im Werben um Personal in Berlin aber mittlerweile starker Konkurrenz stellen. Die deutsche Hauptstadt ist heute auch eines der Zentren der Tourismuswirtschaft und für Travel-Tech. Die Buchungsplattform „Booking“ etwa beschäftigt in Berlin mehr als 500 Mitarbeiter. Daneben gibt es stark wachsende weitere Anbieter wie „Secret Escapes“ oder „Getyourguide“. Das vergleichsweise junge Start-up hatte erst im Mai fast 500 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt und will jetzt sein Geschäft mit Erlebnissen stark ausbauen. „Berlin ist nicht nur eine Reise wert, sondern ist auch als Wirtschaftsstandort die Top-Destination in Deutschland“, ließ sich der Chef der Berliner Wirtschaftsförderung Berlin Partner, Stefan Franzke, zitieren. Das gelte inzwischen auch für die Boombranchen Tourismus und Travel-Tech.

Im Spindlershof erstrecken sich die FTI-Büros über zwei Etagen mit fast 5000 Quadratmetern Bürofläche. Den Mitarbeitern stehen neben einem Lounge-Bereich auch zwei Dachterrassen zum Entspannen zur Verfügung.

Foto: FTI Touristik GmbH

Für FTI ist Berlin dabei an sich aber kein neues Pflaster. Eine kleinere Einheit in der Hauptstadt gab es schon länger: In einem Büro Unter den Linden saßen seit 2015 die FTI-Beteiligungen „touristic24“ und „tourstream“. Zudem hat die Konzern-Tochter Windrose Finest Travel ihren Sitz in Berlin. Das Unternehmen, das vor allem mit exquisiten und hochwertigen Studien- und Fernreisen sein Geld verdient, gehört seit 2017 zum Konzern und arbeitete vor dem Umzug an den neuen Standort in Räumen an der Fasanenstraße in Charlottenburg. Derzeit gibt es zudem jede Woche 21 Flüge mit FTI-Reisenden an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel.

Der Spindlershof: Ein Gebäude mit Geschichte

In den neuen Standort hat der Konzern einen einstelligen Millionenbetrag investiert. Das Geld floß vor allem in den Innenausbau. Mit dem Besitzer des Gebäudes, der Generali Real Estate, habe FTI einen langfristigen Mietvertrag vereinbart, so Gunz. Die Berliner FTI-Heimat hat Geschichte: Der Komplex nahe des Spittelmarkts geht auf Wilhelm Spindler zurück, der mit seiner 1832 gegründeten Seidenfärberei und Waschbank direkt an der Spree großen Erfolg hatte. Später war Spindler durch seine Idee der chemischen Reinigung auch im Rest des Landes bekannt. Zudem errichtete er mit dem heutigen „Spindlersfeld“ in den 1870er-Jahren Berlins erste Arbeitersiedlung. Den Spindlershof kaufte der Geschäftsmann 1841 und errichtete dort eine moderne Dampffärberei und Wäscherei. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört. Nach der Wiedervereinigung wurde der Spindlershof erstmals restauriert und zu einem Sitz der Deutscher Rentenversicherung. Zwischen 2014 und 2018 wurde das Areal erneut modernisiert und um einen fünften Stock erweitert.