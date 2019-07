Berlins Spätis und die große Sonntagsfrage

Spätkauf-Inhaber „Dr. Billy“ in seinem gleichnamigen Kiosk in der Wipperstraße in Neukölln.

Offiziell habe er sonntags geschlossen, erzählt der Inhaber eines Spätkaufs in der Hermannstraße, inoffiziell jedoch manchmal geöffnet. Streit lösen die Ladenöffnungszeiten der Kioske schon länger aus. Eigentlich müssen die sogenannten Spätverkaufsstellen am Sonntag geschlossen bleiben, doch viele öffnen trotzdem ihre Türen – und riskieren damit eine Geldstrafe. Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte nun am Mittwoch: „Spätis müssen sonntags grundsätzlich geschlossen bleiben.“ Doch das könnte manche Läden die wirtschaftliche Existenz kosten. Werden sich die Berliner Spätkauf-Inhaber daran halten?

Hintergrund des Verwaltungsgerichtsurteils war die Klage einer Spätkauf-Besitzerin. Die Frau hatte ihren Laden an mehreren Sonntagen im Jahr 2016 geöffnet. Sie berief sich dabei auf eine Ausnahme im Berliner Ladenöffnungsgesetz. Nach dieser dürfen Geschäfte, die für den Bedarf von Touristen bestimmte Waren wie Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten, auch sonntags öffnen. Doch das Bezirksamt untersagte ihr weitere Sonntagsöffnungen und drohte mit einer Geldstrafe von 1.500 Euro.

Der Spätkauf „Rosenback“ am Weinbergsweg in Mitte erhielt schon mehrfach Bußgelder.

Foto: David Heerde

Daraufhin zog die Laden-Inhaberin vor Gericht – und verlor. Das Berliner Verwaltungsgericht urteilte, dass sie sich nicht auf die Sonntag-Ausnahmeregelung beziehen könne. Denn ihr Angebot umfasse mit großen Spirituosenflaschen, Toastbrot, Zucker, Honig und Kaffee in 500g-Verpackungen Waren, die nicht zum sofortigen Verzehr geeignet seien. Überdies versorge ein Berliner Späti – unabhängig vom konkreten Warensortiment – die nähere Umgebung typischerweise allgemein und unspezifisch. Spätis müssen also sonntags grundsätzlich geschlossen bleiben.

„Es ändert sich nichts“, sagt der Besitzer eines Neuköllner Spätis in der Hermannstraße. Er habe vor dem Urteil sonntags seinen Laden geöffnet gehabt. Und das werde er auch weiterhin tun. Denn der Sonntag sei sein umsatzstärkster Tag. Auf rund 1.000 Euro Umsatz komme er da, erklärt er, im Vergleich zu einem Tagesumsatz von maximal 700 bis 800 Euro unter der Woche. Würde er sonntags nicht öffnen, würden ihm 3000 bis 4000 Euro im Monat entgehen. Um die Kontrollen des Ordnungsamtes zu vermeiden, öffne er jedoch meist erst nachmittags. Auch wenn sich für ihn durch das Urteil direkt nicht viel ändert, findet er: „Normal müsste man aufmachen dürfen – das ist ja auch der Charakter von einem Spätkauf, dass er immer offen ist.“

Ihr umsatzstärkster Tag fiele weg, klagen die Inhaber

Die Spätkauf-Dichte in Neukölln ist hoch: An fast jeder Ecke gibt es Tabak, Getränke, Süßigkeiten und vieles mehr zu kaufen. So auch im Schillerkiez, an der Kreuzung Weisestraße und Kienitzer Straße, beim Spätkauf „Orange“. Nie habe sie sonntags geöffnet, erzählt Fatma Bas, die zusammen mit ihrer Familie seit 16 Jahren den Laden führt. Das Risiko einer Strafe sei ihr zu hoch: Bei der ersten Kontrolle würden 300 Euro fällig werden, dann 600 Euro, sagt sie – „und beim dritten Mal ist mein Gewerbe weg“. Die meisten anderen Spätverkaufsstellen im Kiez hätten jedoch sonntags geöffnet und machten gute Umsätze mit den Touristen, die am siebten Tag der Woche auf das Tempelhofer Feld gehen würden, beklagt sie. Auch ein Stammkunde, der bei Bier und Kaffee vor dem Laden sitzt, erzählt, dass er sonntags zu einem anderen Späti geht – gezwungenermaßen.

„Gut so“, kommentiert hingegen Dr. Billy das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts. Dr. Billy – so wird der Spätkaufinhaber von allen genannt und so heißt auch sein gleichnamiger Spätkauf in der Neuköllner Wipperstraße. Die Bezeichnung „Späti“ mag er eigentlich nicht. Er sieht seinen Laden eher als „Pflegestation für die Leute im Kiez“, sagt er. Während alle benachbarten Kioske sonntags geöffnet hätten, bliebe sein Laden zu: „Meine Freizeit ist mir viel wichtiger als die Umsätze.“ Weshalb ihn die Gerichts-Entscheidung auch nicht stört.

24-Stunden-Betrieb im „Rosenback“

Jeden Sonntag geöffnet hatte bis vor kurzem der Spätkauf „Rosenback“ nahe dem Rosenthaler Platz. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, berichtet Sevda, die dort angestellt ist. Der Umsatz sei sonntags nicht viel höher als an den übrigen Tagen. Aber es kämen einfach jeden Tag viele Touristen, „die hier sitzen und trinken wollen“. Wo viele eher junge Leute sitzen und Alkohol trinken, wird es schnell laut, gehen Flaschen zu Bruch, wird in die Hauseingänge gepinkelt. Der Spätkauf hat daher im Bezirk keinen besonders guten Ruf. Als Mittes Bezirksbürgermeister im April ankündigte, die Spätis in seinem Bezirk ab Samstagnacht 0 Uhr schließen lassen zu wollen, begründete er das vor allem mit den Zuständen rund um den Rosenthaler Platz.

Ordnungsamt verhängte Bußgelder gegen „Rosenback“

Immer wieder bekam der Spätkauf „Rosenback“ in den vergangenen Jahren vom Ordnungsamt Bußgelder. Die Geldstrafen habe ihr Chef jedoch in Kauf genommen, sagt Sevda. Das Geschäft läuft. Mit zahlreichen Bierbänken und –tischen ist der Späti in Mitte eine Anlaufstelle für die Backpacker des gegenüberliegenden Hostels und für Berlin-Besucher der zahlreichen Hotels in der Nähe. Um die Ausnahme-Regelung für Touristen nutzen zu können und sonntags öffnen zu dürfen, kam man auf eine besondere Idee: eine E-Bike-Tankstelle. Vor einem Monat habe man Steckdosen zum Aufladen für E-Bikes an der Fassade neben dem Laden errichtet, berichtet Sevda. Zwei Wochen lang habe das Ordnungsamt Mitte dies anerkannt und die Sonntags-Öffnung erlaubt, dann die Entscheidung jedoch widerrufen. Man wolle versuchen die E-Bike-Ladestelle mit in den Gewerbeschein aufzunehmen, um sonntags doch öffnen zu dürfen, erklärt die Mitarbeiterin. Vorerst bleibe der Laden dann aber erst einmal zu.