Union Berlin testet gegen Celta Vigo

Berlin. Gut eine Woche vor dem Pflichtspielstart empfängt der 1. FC Union Berlin den spanischen Erstligisten RC Celta de Vigo zu einem Testspiel. Die Köpenicker treffen am 3. August auf den Club aus Galicien. Das teilte Union am Donnerstag mit. Acht Tage später tritt der Neu-Bundesligist in der ersten DFB-Pokalrunde beim VfB Germania Halberstadt an.

An diesem Samstag trifft das Team von Urs Fischer im Stadion An der Alten Försterei auf Bröndby IF. Im Trainingslager in Österreich geht es gegen den SV Ried, den FC Blau-Weiss Linz und First Vienna FC. Nach der Rückkehr testet Union zudem bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue am 20. Juli.