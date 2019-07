Berlin wächst nach oben: Lüscher stellt Hochhausleitbild vor

Berlin soll weiter in die Höhe wachsen - aber mit Regeln. Das sieht das Leitbild für den Hochhausbau vor, den Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am Donnerstag vorstellte. Der Plan, der etwa Vorgaben zur Aufteilung von Büro- und Wohnflächen in einem Gebäude oder dem Schattenwurf eines Hochhauses vorgibt, sei ein Bekenntnis Berlins zum Wachstum nach oben, sagte Lüscher. Über das Leitbild muss noch das Abgeordnetenhaus abstimmen.

Konkrete Stadtgebiete für neue Hochhäuser nannte Lüscher nicht. Man wolle nicht die Bodenspekulation anheizen. Neue Hochhaus-Projekte in der City-West würden aber bereits nach dem Leitplan beurteilt. Eine Vorschrift, wie hoch Wolkenkratzer in Zukunft sein dürfen, gibt es nicht. "Der Himmel ist nach oben offen", sagte die Baudirektorin.

Die neuen Projekte müssen sich aber an den Leitplan halten, etwa eine gute Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr und hohe architektonische Standards aufweisen.