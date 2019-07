Boyata macht bei Hertha BSC "jeden Tag" Fortschritte

Neuruppin. Neuzugang Dedryck Boyata hofft, möglichst bald am Mannschaftstraining bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC teilzunehmen. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dabei sein kann und alles mitmache. Ich kann nicht genau sagen, wann es soweit ist, aber alles läuft sehr gut", sagte der Abwehrspieler, der ablösefrei von Celtic Glasgow aus Schottland nach Berlin gewechselt war. "Jeden Tag mache ich einen Schritt nach vorne."

Der 28 Jahre alte belgische Nationalspieler kann bei den Berlinern aufgrund der Folgen eines Muskelbündelrisses in der ersten Tagen der Saisonvorbereitung bislang nur individuell trainieren, so auch am Donnerstag im Trainingslager in Neuruppin. Boyata hatte sich die Verletzung bereits Ende März bei seinem Ex-Club zugezogen. "Ich checke das jeden Tag mit dem Doktor, zusammen treffen wir eine Entscheidung, wann es losgeht", sagte Boyata.

Trainer Ante Covic will nichts überstürzen. "Man lässt ihn gerade lieber einen Tag länger draußen, weil man ihn dann langfristig haben kann, als dass man ihn jetzt reinschmeißt, nur weil sein Herz an der Seite gerade blutet", sagte der 43-Jährige. Der neue Hertha-Coach nannte Boyata einen "sehr angenehmen Typ. Aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung erhoffen wir uns sehr viel von ihm."