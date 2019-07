Dong Xuan Center in Berlin brennt - Zweite Lagerhalle fängt Feuer

Am Donnerstagmittag ist im Dong Xuan Center an der Herzbergstraße in Lichtenberg ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer um 12.09 Uhr gemeldet worden. Demzufolge war zunächst ein Container im Hof des Geländes in Brand geraten.

Die Flammen griffen allerdings kurz darauf auf eine Lagerhalle über, die kurz darauf komplett in Flammen stand. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort riefen weitere zu Hilfe. Zunächst waren 90 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brand von mehreren Seiten bekämpften. Verkaufsstände sollen sich nicht in der Halle befinden. Die Rauchsäule war weithin über Berlin zu sehen.

Berliner Feuerwehr warnt vor Rauchbelästigung

Die Flammen griffen von einem Container auf eine Lagerhalle über.

Foto: Thomas Peise

Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort sagte, handelte es sich zunächst um eine 5000 Quadratmeter große Halle. Es war nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Das Feuer breitete sich später auf eine zweite Lagerhalle aus. Die Feuerwehr erhöhte die Zahl der Einsatzkräfte auf 150. „Der Brand wird die Feuerwehr noch viele Stunden beschäftigen“, so der Sprecher.

Über die Warn-App „Nina“ warnte die Berliner Feuerwehr offiziell vor der Rauchbelästigung. Es wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Anwohner sollen den Bereich zudem weiträumig meiden.

Die Herzbergstraße in Lichtenberg ist in beiden Richtungen zwischen Vulkanstraße und Siegfriedstraße gesperrt. Tram und Bus sind in diesem Bereich unterbrochen.

Zuletzt hatte es im Mai 2016 im Dong Xuan Center gebrannt.

Dong Xuan Center

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Der Großbrand wurde damals durch Funkenflug bei Schweißarbeiten ausgelöst. Auch damals war eine Lagerhalle in Brand geraten und fast vollständig zerstört worden. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz gewesen. Angeblich waren in der Halle damals Waren im Millionenwert gelagert.