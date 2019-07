Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg: Großbrand weitestgehend gelöscht

Im Asia-Einkaufszentrum in Lichtenberg war am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Der Großbrand im Asia-Einkaufszentrum in Lichtenberg ist weitestgehend gelöscht. Am Freitagmorgen waren ab 3.00 Uhr noch acht Feuerwehrkräfte sowie ein Löschfahrzeug und eine Drehleiter am Brandort auf dem Areal des Dong-Xuan-Centers, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Er ging davon aus, dass das Feuer schon am frühen Vormittag vollständig gelöscht sein wird. Zur Brandursache oder dem Sachschaden gab es zunächst keine Angaben.

Das Feuer war am Donnerstagmittag ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer um 12.09 Uhr gemeldet worden. Nur wenig später war eine dichte, schwarze Rauchwolke kilometerweit über Berlin zu sehen. Zuerst habe ein Container gebrannt, dann seien die Flammen auf eine Lagerhalle übergegangen, sagte Feuerwehrsprecher Frederic Finner.

In der ersten Alarmierung der Feuerwehr war noch von etwa 60 Einsatzkräften die Rede. Nach dem Eintreffen der Feuerwehrleute auf dem Grundstück an der Herzbergstraße wurden aufgrund der Ausmaße des Brandes umgehend weitere Kräfte angefordert. Zu diesem Zeitpunkt soll das Feuer in der Halle bereits einen sehr großen Schaden angerichtet haben. Am frühen Nachmittag bekämpften dann etwa 150 Feuerwehrleute den Brand, der dann bereits eine zweite Lagerhalle erfasst hatte.

Dong Xuan Center

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Wie der Behördensprecher von vor Ort mitteilte, war zunächst ein etwa 5000 Quadratmeter großes Lager in Brand geraten. Ob Personen verletzt wurden, konnte noch nicht gesagt werden. Das Feuer wurde von mehreren Seiten bekämpft, in die Hallen konnten die Feuerwehrleute nicht. Aufgrund der Lage der Hydranten auf dem Grundstück sei die Wasserversorgung problematisch gewesen. Die Kräfte mussten über weite Strecken Schläuche und Rohre für die Wasserversorgung verlegen.

Die Flammen griffen von einem Container auf eine Lagerhalle über.

Foto: Thomas Peise

„Der Brand wird die Feuerwehr noch viele Stunden beschäftigen“, so der Sprecher. Man habe es mit einem sehr starken Feuer zu tun. Er gehe davon aus, dass die Einsatzkräfte regelmäßig abgelöst werden müssen. Die Feuerwehr teilte auf dem Nachrichtendienst Twitter mit, dass die Freiwillige Feuerwehr auf zahlreichen Wachen im Stadtgebiet den Grundschutz aufrecht erhalten würde.

Über die Warn-App „Nina“ warnten die Berliner Brandbekämpfer offiziell vor der Rauchbelästigung. Es wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, hieß es. Anwohner sollen den Bereich zudem weiträumig meiden.

Update #Lichtenberg

Wir sind aktuell mit 150 Kräften vor Ort im Einsatz.

Es brennt zur Zeit auf einer Fläche von ca. 5.000 m².

Es gibt bisher keine verletzten Personen.

Die #Freiwillige_Feuerwehr sichert auf zahlreichen Feuerwachen im Stadtgebiet den #Grundschutz. pic.twitter.com/jOKQgykpaQ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 4, 2019

Starker Wind erschwerte die Arbeiten

Auch am späten Nachmittag war das Feuer noch nicht unter Kontrolle und das Hauptaugenmerk der Feuerwehr war es, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Starker Wind erschwerte die Arbeiten, da die Flammen so immer wieder mit Sauerstoff versorgt wurden. Zu den wichtigen logistischen Aufgaben gehörte es, ausreichend Feuerwehrleute zum Brandort zu bringen, damit die Männer im Einsatz abgelöst werden konnten. Erst am Abend war das Feuer unter Kontrolle. „Es brennt noch, aber die Flammen können sich nicht weiter ausbreiten“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Die Halle sei einsturzgefährdet, das Löschen sei nur von außen möglich gewesen. Über Nacht sollte noch eine Brandwache am Einsatzort bleiben.

In der Nacht löschte die Feuerwehr im Dong-Xuan-Center noch Glutnester.

Foto: Peise

Berliner Feuerwehr warnt vor Rauchbelästigung

Auch als der sichtbar schwarze Rauch nicht mehr am Himmel zu sehen war, gab die Feuerwehr noch keine Entwarnung für die Bevölkerung in der Umgebung. Luftmessungen in der näheren Umgebung hätten zwar am Nachmittag keine Anzeichen für eine Gefährdung ergeben, das könne sich aber schnell ändern, sagte Finner. Die Feuerwehr empfahl, weiterhin Türen und Fenster geschlossen zu halten, auch wenn kein Rauch mehr sichtbar sei.

Die Polizei hatte das Gelände weiträumig abgesperrt, und Autofahrer wurden an der Herzbergstraße Ecke Am Wasserwerk umgeleitet. Die Herzbergstraße in Lichtenberg war in beiden Richtungen zwischen Vulkanstraße und Siegfriedstraße gesperrt. Die Tram-Linien M8 und 21 waren unterbrochen, meldete die BVG.

Bereits 2016 brannte es im Dong-Xuan-Center

Zuletzt hatte es im Mai 2016 in dem Einkaufszentrum mit mehreren Markt- und Lagerhallen gebrannt. Auf dem früheren Industriegelände verkaufen vor allem vietnamesische Händler asiatische Produkte. Neben Restaurants befinden sich auch Friseurläden und Nagelstudios auf dem Grundstück. Der Großbrand vor mehr als drei Jahren wurde durch Funkenflug bei Schweißarbeiten ausgelöst. Dabei wurden Chemikalien zur Herstellung von Nagellacken in Brand gesetzt. Auch damals war eine Lagerhalle in Brand geraten und fast vollständig zerstört worden. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz gewesen. Angeblich waren in der Halle damals Waren mit Millionenwert gelagert.