Betrüger bringt Seniorin um 170.000 Euro - Täter stellte ihr ein Erbe in Aussicht

Die Masche war perfide, die Ausführung erschreckend einfach. Um mehr als 170.000 Euro soll ein 42-Jähriger eine hochbetagte Seniorin betrogen haben. Der Frau wurde vorgegaukelt, sie sei Erbin eines bedeutenden Vermögens, vor der Auszahlung müsse sie allerdings noch einige Gebühren im Voraus zahlen. Seit Mittwoch muss sich der mutmaßliche wegen gewerbsmäßigen Betruges vor dem Landgericht verantworten.

Seniorin zahlte dreimal an den Betrüger

Eine Seniorin als Betrugsopfer sei schon trauriger Alltag, so ein Experte für Präventionssicherheit am Rande des ersten Verhandlungstages. Dass die zur Tatzeit 78-jährige Frau höchst leichtgläubig war, lässt sich ohne Zweifel feststellen. „Warum sie allerdings einer Übergabe der ,Gebühren’ in bar zustimmte, lässt sich wohl nicht mehr klären“, sagte der Experte. Viermal traf man sich im Januar 2015, dreimal am Hauptbahnhof, einmal am Zentralen Omnibusbahnhof. Das Opfer zahlte nacheinander 59.300 Euro, 89.400 Euro, 10.000 Euro und 15.000 Euro.

Die Frage nach dem Warum kann die Seniorin nicht mehr beantworten, sie starb im vergangenen Jahr unter tragischen Umständen. Die Frau behielt das dreiste Geschehen offenbar für sich, die Polizei schaltete sie erst ein, als der Angeklagte Monate später erneut Geld forderte, angeblich 20.000 Euro, mit der eine Anwältin in Brüssel bezahlt werden müsse. Bei der vereinbarten Abholung des Geldes in der Wohnung der Frau wartete bereits die Polizei. Der mutmaßliche Betrüger wurde festgenommen, für einen Haftbefehl sah allerdings damals niemand einen Grund. Warum, blieb bis heute unklar. Das nutzte der Festgenommene unverzüglich aus. Direkt nach seiner Freilassung tauchte der Mann unter und wurde erst Ende 2018 in Luxemburg gefasst.

Täter soll acht Identitäten haben

Das Gericht muss jetzt nicht nur die Tat aufklären, sondern auch der Frage nachgehen, wer da eigentlich auf der Anklagebank sitzt. Für die Staatsanwaltschaft ist es offiziell „die unbekannte Person, die den Namen Felix O. führt“. Acht Identitäten ordnen die deutschen und europäischen Behörden dem Mann zu, in einer firmiert er als Herr Doktor. Mal ist er in Nigeria geboren, mal im Kongo, ein bei ihm gefundener Ausweis weist ihn hingegen als belgischen Staatsbürger aus.

Am ersten Prozesstag schwieg der Angeklagte, sowohl zu den Vorwürfen und als auch zu seiner Identität. Zuvor gab es Besprechungen über eine Verständigung zur Beschleunigung des Verfahrens. Die scheiterte allerdings, allzuweit waren die Vorstellungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung über eine angemessene Strafe im Fall eines Schuldspruchs voneinander entfernt. Die Fortsetzung ist am 9. Juli.