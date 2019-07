Radfahrer von Auto angefahren und verletzt

Berlin. Ein 27 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wollte der Radler am Mittwochabend die Fahrbahn der Wiener Straße überqueren. Dabei wurde er von einem 33 Jahre alten Autofahrer angefahren. Dieser parkte nach dem Unfall zunächst den Wagen ein und entfernte sich dann vom Unfallort. Erst eine halbe Stunde später kam er in Begleitung seiner Mutter zurück und stellte sich. Er war ohne Führerschein unterwegs. Der Radfahrer erlitt mehrere Verletzungen unter anderem im Gesicht und am Bein.

( dpa )