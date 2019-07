Verwaltungsgericht stoppt verkaufsoffene Sonntage

Besucher beim Einkaufen in der „Mall of Berlin“.

Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes: An diesen drei Terminen dürfen die Geschäfte in Berlin nicht öffnen.

Berlin. Am Mittwoch hat das Berliner Verwaltungsgericht auf Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Sonntagsöffnungen aus Anlass des lesbisch-schwulen Stadtfestes am 21. Juli, der „Finals – Berlin 2019“ am 4. August und der Funkausstellung am 8. September vorerst gestoppt.

Die Veranstaltungen fänden im Wesentlichen örtlich begrenzt statt und zögen nicht berlinweit einen Besucherstrom an, hieß es. Gegen den Beschluss ist die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht zulässig, so das Gericht weiter.

Mehr zum Thema:



Urteil: "Spätis" müssen sonntags geschlossen bleiben