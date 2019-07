Drei Milliarden Euro geben Genossenschaften und Co. 2019 für Neubau und Modernisierungen aus. In Berlin wird Bauen aber immer teurer.

Wohnungsbau Wohnungswirtschaft investiert in Berlin so viel wie nie

Berlin. Nicht nur der vom Senat beschlossene Mietendeckel drückt auf die Stimmung der Berliner Wohnungsbauunternehmen. Große Sorge bereite der Wohnungswirtschaft derzeit die Entwicklung der Baupreise, sagte die Vorsitzende des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), Maren Kern, am Mittwoch. Laut einer Studie des Verbands sind die Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche zwischen 2015 und 2019 um rund 38 Prozent angestiegen. Veranschlagten die Unternehmen vor vier Jahren noch rund 2000 Euro Baukosten pro Quadratmeter, sind es in diesem Jahr laut BBU bereits 2750 Euro.

So wird in Berlin gebaut.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

„Zur Baupreisinflation aufgrund der angespannten Baukapazitäten kommen noch Preissteigerungen aus gesetzlichen Vorgaben“, erklärte Kern. Es sei deshalb höchste Zeit, die Empfehlungen der Baukostensenkungskommission 2016 oder des Wohngipfels 2018 endlich in die Tat umzusetzen.

Wohnungsbauunternehmen falle es zudem immer schwerer, passende Grundstücke in der Stadt zu finden. Der BBU schätzt, dass allein die Genossenschaften in Berlin pro Jahr rund 2000 Wohnungen errichten könnten, hätten sie entsprechende Flächen zur Verfügung. Derzeit bauen die Wohnungsgenossenschaften in der Stadt laut BBU nur etwa 1000 Wohnungen pro Jahr.

Baulandpreise steigen explosionsartig

Ohnehin finden die Wohnungsbauunternehmen in Berlin immer seltener bezahlbares Bauland. Die Preise seien zuletzt regelrecht explodiert. Nach Berechnungen des BBU seien die Kosten für Bauland zwischen 2013 und heute um 470 Prozent gestiegen. Bezahlbares Bauland sei aber wesentlich für bezahlbares Wohnen, sagte Kern. „Noch bauen unsere Unternehmen im Zuge der Nachverdichtung vor allem auf eigenen Grundstücken. Diese Reserve ist aber weitestgehend aufgebraucht“, erklärte die Verbandschefin. Zudem würden die Firmen dabei immer wieder auf Widerstand der Nachbarschaften stoßen.

Dennoch befinden sich die Investitionsausgaben der 140 BBU-Mitglieder in Berlin derzeit auf Rekordniveau. Laut BBU geben Genossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften in diesem Jahr rund 3,2 Milliarden Euro aus. Das Geld fließt in Modernisierung und Instandhaltung von Bestandswohnungen, aber auch in Neubau. Verglichen mit 2018 seien die Aufwendungen für Neubau in diesem Jahr laut BBU noch einmal um 39 Prozent gestiegen. Insgesamt geben die Unternehmen fast 1,7 Milliarden Euro für neue Wohneinheiten in der Stadt aus. Von dem Geld sollen in diesem Jahr 7513 Wohnungen gebaut werden. Für die Jahre von 2019 bis 2023 haben die BBU-Mitglieder die Fertigstellung von rund 44.700 neuen Wohnungen vorgesehen. Damit würden innerhalb von nur fünf Jahren fast so viele Wohnungen neu errichtet, wie in den knapp 30 Jahren zwischen 1991 und 2018, sagte Kern. „Die Investitionspläne unserer Mitglieder sind ehrgeizig und müssen refinanziert werden“, erklärte sie mit Blick auf den Mietendeckel.

Anteil der Mietaufwendung am Haushaltseinkommen gesunken

Die sozial orientiere Wohnungswirtschaft sei zudem Teil des Lösung, wenn es um bezahlbaren Wohnraum gehe, betonte BBU-Chefin Kern. Das zeige zum Beispiel der Blick auf die Entwicklung der BBU-Bestandsmieten. Die Netto-Kaltmiete in bestehenden Wohneinheiten bei Mitgliedsunternehmen des Verbands liege derzeit bei 6,15 Euro pro Quadratmeter und damit 57 Cent unter dem Mittelwert des Berliner Mietspiegels, so Kern. Zudem sei der Anteil des Haushaltseinkommens, der für die Miete aufgewendet werden müsse, zuletzt gesunken. Bei einer 60 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung müsse ein Zwei-Personen-Haushalt derzeit 18,6 Prozent des Einkommens für Mietzahlungen aufwenden. 2012 habe der Wert noch gut zwei Prozent höher gelegen. Auch bei Neuvermietungen sei der Anteil der Miete am Haushaltseinkommen leicht gesunken.

Haben Berliner bei den BBU-Wohnungsunternehmen erstmal eine Wohnung gefunden, bleiben sie gerne ein Leben lang. Am längsten wohnen BBU-Mieter mit 25 Jahren durchschnittlicher Wohndauer in Friedrichshain und Schöneberg. Stadtweit hatten 2018 in rund 37.000 der 715.000 BBU-Wohnungen in Berlin die Mieter gewechselt. Damit sei die Fluktuationsquote, also der Anteil der Mieter, die von sich aus kündigen, um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent gestiegen. Die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften hatten 2018 auch ein Wohnungstauschportal aufgelegt. Nutzungszahlen seien noch überschaubar, sagte Kern. Es zeige sich allerdings, dass ein wesentlicher Grund für Umzüge die Suche nach einer größeren Wohnung sei. Auf einen Wunsch nach Verkleinerung kämen vier Wünsche nach Wohnungsvergrößerungen, so der BBU.