Kotzen. Auf der B188 im Kreis Havelland ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der Mann kam am Mittwochnachmittag in einer Kurve von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und starb, wie die Polizei mitteilte. Die Landstraße musste daraufhin voll gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls in der Nähe des Ortes Kotzen war zunächst unklar.