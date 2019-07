Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Berlin. Ein Mann ist am Dienstagabend mit seinem Auto rücksichtslos durch Berlin-Westend gerast. Der 49-Jährige wechselte mit deutlich überhöhtem Tempo und ohne zu blinken mehrfach die Spuren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Selbst als ein in zivil gekleideter Polizist den Raser an einer roten Ampel stoppen wollte, ignorierte er Anweisungen. Alarmierte Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich am Kaiserdamm stoppen. Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt.

( dpa )