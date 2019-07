Angreiferin Petermann vor Abgang bei Turbine Potsdam

Lena Petermann (M) erzielt in einem Testspiel gegen Italien ein Tor gegen Torfrau Laura Giuliani (l).

Potsdam (dpa) – Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss in der neuen Saison voraussichtlich auf Lena Petermann verzichten. Die Stürmerin steht vor einem Wechsel zum HSC Montpellier. Das teilte der französische Club am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Demzufolge wird die getroffene Vereinbarung gültig, wenn Petermann den Medizincheck in Montpellier besteht. Zuerst hatte der "Sportbuzzer" über den überraschenden Transfer berichtet.

"Lena hat den Wunsch geäußert den Verein wechseln zu können. Wir stehen derzeit in Verhandlungen, der Transfer ist aber noch nicht fix", sagte Turbine-Geschäftsführer Stephan Schmidt dem Internetportal angesichts des bevorstehenden Medizinchecks.

Die 25 Jahre alte Angreiferin besaß noch einen Vertrag bis Juni 2020. Petermann wäre nach Svenja Huth, Felicitas Rauch (beide Wolfsburg), Lisa Schmitz (Montpellier) und Amanda Ilestedt (Bayern München) die fünfte Nationalspielerin, die Turbine diesen Sommer verlässt.

Einen neuen Verein hat dem Vernehmen nach auch Wibke Meister gefunden. Die Abwehrspielerin befindet sich in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem portugiesischen Spitzenclub Sporting Lissabon.