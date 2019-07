Bau Abbau von Orgel in Hedwigs-Kathedrale begonnen

Berlin. In der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale hat der Abbau der Kirchenorgel begonnen. Acht Wochen werde die Entfernung des 20 Tonnen schweren Instrumentes dauern, sagte Martina Richter vom Erzbistum Berlin am Mittwoch. Die Bauteile sollen zwischengelagert werden und nach dem Umbau wieder in die Kathedrale zurückkehren. Außerdem soll das sanierungsbedürftige Gotteshaus auf Schadstoffe untersucht werden.

Seit September 2018 ist die Kathedrale wegen Sanierungsplänen geschlossen. Zuvor hatten Befürworter und Gegner jahrelang über den Umbau gestritten. Die Pläne sehen vor, dass die Öffnung vom Innenraum in die unterirdische Krypta, ein besonderes Merkmal der Kirche, geschlossen wird.

Insgesamt 60 Millionen Euro soll die Sanierung der Kathedrale kosten. Das Erzbistum und die 27 deutschen Diözesen wollen den Umbau mit jeweils 20 Millionen Euro unterstützen. Weitere 12 Millionen Euro stellt der Bund und 8 Millionen Euro das Land in Aussicht.