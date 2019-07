S-Bahn Berlin: Massive Behinderungen auf der östlichen Ringbahn

Ferienzeit ist Baustellenzeit - auch bei der Berliner S-Bahn. Ab Freitagabend (5. Juli) müssen Pendler nun auch auf dem Berliner Ring mit massiven Einschränkungen und einem Ersatzverkehr mit Bussen leben. Grund dafür sind Bauarbeiten an der maroden Eisenbahnüberführung Wiesenweg. Diese hätten bereits im vergangenen Jahr beginnen sollen, mussten aber mit Rücksicht auf streng geschützte Fledermäuse verschoben werden. Diese hatten sich in zwei alten Häusern in der Wartenbergstraße eingenistet und durften nicht in ihrem Winterschlaf gestört werden.

Ab 5. Juli. 22 Uhr, wird nun gebaut. Mit Auswirkungen auf die Ringbahnlinien S41 und S42 sowie auf die S47, S8 und S85. Auf der Ringbahn fahren dann ab 22 Uhr bis einschließlich 5. August (1.30 Uhr) zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee keine Bahnen. Stattdessen pendeln Ersatzbusse auf der Strecke Ostkreuz - Frankfurter Allee - Storkower Straße.

Die S85 fährt nicht zwischen Schöneweide und Waidmannslust. Die S-Bahn empfiehlt alternativ die Züge der veränderten S45. Kein Zugverkehr besteht auch auf der S47 zwischen Schöneweide und Hermannstraße. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Schöneweide und Hermannstraße die Züge der Linien S45 und S46. Die S8 fährt nicht zwischen Baumschulenweg und Ostkreuz. Fahrgäste sollen hier auf die Züge der S45 ausweichen.