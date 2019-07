Mehrere Fahrzeuge in Berlin-Tiergarten ausgebrannt

Berlin. In Berlin-Tiergarten sind mehrere Autos ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannten im Hansaviertel in der Bartningallee am frühen Mittwochmorgen vier Autos sowie ein Baucontainer. Die Autobrände seien schnell gelöscht gewesen. Die Löscharbeiten am Baucontainer gestalteten sich allerdings schwieriger, da dieser schwer zugänglich war und das Feuer immer wieder aufflammte, wie der Sprecher sagte. Die Brandursache war zunächst unklar. Bereits in der vorangegangenen Nacht waren in Berlin-Tiergarten sechs Autos vollständig ausgebrannt.

( dpa )