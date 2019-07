Designerin: so viel Trubel um Doro-Bär-Rock?

Berlin. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär sorgte neulich mit einem hautengen glänzenden Rock und pinkem Top für Gesprächsstoff - von der Aufregung um das Outfit der Staatsministerin für Digitalisierung bei der Bundeskanzlerin war auch die Designerin Marina Hoermanseder (33) überrascht. "Ich glaub, ich hab nicht mit ganz so viel Trubel gerechnet, aber ich hab mich sehr gefreut. Wir hatten beide nicht unbedingt damit gerechnet, wie viel Wind so ein Outfit machen kann", sagte Hoermanseder der Deutschen Presse-Agentur.

Die aus Österreich stammende Modeschöpferin zeigt ihre neue Kollektion - und dann wohl auch wieder Varianten ihres "Strap-Skirts", den auch Bär trug, am Donnerstag auf der Berliner Modewoche.

Dass eine Politikerin sich in einem ihrer extravaganten Entwürfe gezeigt hat, habe auch Einfluss auf die Kundschaft. "Es sind dann in der Folge auch mal ganz andere Kundinnen, die auf mich zukommen, die sehen: Eine elegante Dame von Welt kann das tragen, also kann ich das auch." Bärs Auftritt habe gezeigt, dass der Rock nicht nur ein Show-Look sei - "sondern ein ernstzunehmender Look in einem ernstzunehmenden Format an einer ernstzunehmenden Frau mit Message." Das sei auch für sie ein spannender neuer Kontext gewesen, sagte Hoermanseder.