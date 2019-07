Dragoner-Areal offiziell im Eigentum des Landes Berlin

Das sogenannte Dragoner-Areal (im Sonnenschein rechts liegend) am Mehringdamm in Berlin.

Berlin. Das für Wohnungen vorgesehene Dragoner-Areal in Berlin-Kreuzberg ist nun offiziell im Eigentum des Landes. Das teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) am Dienstag mit. "Die BIM übernimmt damit zukünftig die Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks", hieß es in einer Mitteilung. Damit ist der Eigentumsübergang vom Bund vollzogen.

Das knapp fünf Hektar große Dragoner-Areal in bester Lage - am Mehringdamm - gehört zu den größten innerstädtischen Entwicklungsgebieten. Dort sollen rund 500 Wohnungen entstehen, durch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte sowie durch Genossenschaften. Diese könnten 20 Prozent oder mehr erhalten, hatte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) zu einem früheren Zeitpunkt gesagt.

Das Gebiet ist nach der Garde-Dragoner-Kaserne (oder kurz: Dragonerkaserne) benannt, die sich seit den 1850er Jahren dort befand. Das Areal ist denkmalgeschützt und wird seit den 1920er Jahren als Gewerbestandort genutzt.