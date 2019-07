Berlin. In der Murellenschlucht in Berlin-Westend sind am Dienstag etwa 3000 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Die Feuerwehr war seit dem Nachmittag mit 65 Kräften vor Ort. In der Nähe des Brandortes hätten die Einsatzkräfte zwei Kinder mit Rauchvergiftung gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Zur Brandursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

( dpa )