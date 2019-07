E-Scooter sollen auch in Berlins Außenbezirken rollen

Mit dem Mietauto bequem vom Alexanderplatz zum Bahnhof Zoo, auf dem Leihrad den Landwehrkanal entlang oder seit kurzem per E-Scooter entspannt den letzten Kilometer vom U-Bahnhof nach Hause: Vor allem in Berlins Innenstadt gibt es immer mehr Sharing-Angebote. In den Außenbezirken und am Stadtrand sucht man sie aber meist vergebens. „Nur wenige Unternehmen weiten ihre Angebote bereitwillig über den S-Bahn-Innenring aus, weil es für sie einfach nicht lukrativ erscheint“, beklagt der Berliner Linken-Abgeordnete Kristian Ronneburg. Die Folge: ein Überangebot in der Innenstadt und ein Unterangebot am Stadtrand.

Deshalb wollen die Linken Anbieter solcher Mietfahrzeuge zu einer flächendeckenden Versorgung verpflichten. „Damit wollen wir erreichen, dass die Bezirke, die auf absehbare Zeit keine Sharing-Unternehmen zu sich locken können, endlich zum Zuge kommen“, so Ronneburg weiter. Nur auf eine Erweiterung des Angebots zu hoffen, habe bislang nichts gebracht. „Wenn wir es weiter wie bisher dem Zufall überlassen, kriegen wir die Verkehrswende nicht so schnell hin, wie wir wollen.“

Abgeordneter will begrenzte Lizenzvergabe

Wenn ein Unternehmen in der Innenstadt eine bestimmte Anzahl an Sharing-Fahrzeugen platzieren will, müsse es im Gegenzug auch in den Außenbezirken eine Mindestzahl anbieten, schlägt Ronneburg vor. „Wir können uns dabei vorstellen, auf ein Konzessionierungsverfahren zurückzugreifen, mit dem das Land Berlin Lose für einen bestimmten Zeitraum für das Anbieten der jeweiligen Mobilitätsdienstleistungen an private Unternehmen verteilt.“ So könne etwa ein Waben-Modell eingeführt werden, an dem sich die Genehmigungsvergabe orientiert.

Der Vorschlag soll nach der Sommerpause in der rot-rot-grünen Koalition diskutiert werden. Handlungsmöglichkeiten sieht Ronneburg vor allem bei den Sharing-Fahrzeugen mit festen Stationen. Bei den sogenannten Free Floating-Angeboten – also Leihfahrzeuge, die an beliebiger Stelle abgestellt werden können – sei das schwieriger.

Carsharing-Anbieter zeigen grundsätzlich Bereitschaft

Die Bereitschaft, das Angebot stärker auf die Außenbezirke auszudehnen, sei grundsätzlich da, sagt Annette Littmeier, Sprecherin des Bundesverbands Carsharing. Es sei aber nicht die gewinnbringendste Branche und müsse sich auch wirtschaftlich rechnen. „Die Nachfrage ist in den Außenbezirken geringer als in der Innenstadt. Es müsste eine sogenannte Ankernutzung geben, also Krankenhäuser und städtische Einrichtungen, die als gewerblicher Kunde Carsharing für die eigenen Dienstfahrten nutzen“, nennt Littmeier eine Bedingung für eine stärkere Ausweitung bis zum Stadtrand. Das Angebot sei außerdem vor allem deshalb auf die Innenstädte konzentriert, weil dort der Parkdruck deutlich höher sei und die Entlastungsleistung des Carsharings am effektivsten.

Während der Bundesverband Carsharing die Zahl der Mietautos in Berlin mit rund 6500 beziffert, gibt es bei Leihfahrrädern, E-Rollern und den neuen E-Scootern keine Zahlen. Und sie stoßen nicht nur auf Gegenliebe. Die neuen Mobilitätsangebote würden zwar eine interessante und umweltfreundliche Auswahl schaffen, sagt der infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Henner Schmidt. „Das ungeordnete Abstellen auf Geh- und Fahrradwegen nimmt jedoch überhand.“

Schwere Verletzungen bei E-Scooter-Unfällen

Den Nutzern könne man das nicht anlasten. Hier seien vor allem die Anbieter in der Pflicht, sich an Vereinbarung zu halten. Die Ordnungsämter müssten Verstoße besser ahnden. „Wenn dies nicht ausreicht, sollte das Abstellen von Leihfahrrädern, E-Rollern und E-Scootern als Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes behandelt werden.“ Dann würden Gebühren fällig.

Vor allem um die E-Scooter wurde schon vor ihrer Einführung vor eineinhalb Wochen heftig diskutiert. Grund sind insbesondere Sicherheitsbedenken und die Frage nach der Vereinbarkeit mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Scooter fahren bis zu 20 Kilometer pro Stunde und dürfen von jedem ab 14 Jahren benutzt werden. Führerschein, Mofa-Prüfbescheinigung oder Helm sind nicht vorgeschrieben. Letztere werden von den Anbieter zwar explizit empfohlen. Allerdings hält sich kaum ein Nutzer daran.

Fahren darf man auf dem Radweg oder sonst auf der Straße. Der Gehweg ist tabu. Straßen mit Kopfsteinpflaster, große Durchgangsstraßen ohne Radweg und von Baumwurzeln durchzogene Radwege können für Tretrollerfahrer Gefahren darstellen. Bei ersten Unfällen zogen sich Scooter-Fahrer in Berlin bereits schwere Verletzungen zu. So wurde in der vergangenen Woche in Friedrichshain eine 33-Jährige nach einem Sturz von einem Laster überrollt.