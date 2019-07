Duda verlängert Vertrag bei Hertha BSC vorzeitig

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann auch in den kommenden Jahren auf den slowakischen Nationalspieler Ondrej Duda setzen. Der 24-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Berlinern am Montag vorzeitig. Über die Vertragsdauer machte der Hauptstadtclub keine Angaben. "Anfangs war es nicht immer ganz leicht für mich, aber inzwischen fühle ich mich bei Hertha und in Berlin richtig wohl. Deswegen ist mir die Entscheidung leicht gefallen", sagte Duda.

Der Mittelfeldspieler wechselte vor drei Jahren von Legia Warschau aus Polen nach Berlin und hatte vor allem in der Saison 2016/17 immer wieder mit Verletzungen und Blessuren zu kämpfen. Insgesamt kam er in seinen ersten beiden Jahren nur zu 20 Bundesliga-Einsätzen. In der abgelaufenen Saison gelang dem Offensivspieler der Durchbruch. In 32 Begegnungen erzielte Duda elf Tore und bereitete sechs Treffer vor.