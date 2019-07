Geldautomat gesprengt: Maskiertes Duo bedroht Taxi-Fahrer

Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Marzahn einen Geldautomaten gesprengt. Kurz zuvor wurde auf dem Vorplatz der Bank in der Mehrower Allee am frühen Montagmorgen ein Taxifahrer von zwei Maskierten mit einer Schusswaffe bedroht, wie die Polizei mitteilte. "Wir gehen davon aus, dass dieser Vorfall in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung steht", sagte eine Sprecherin.

Das Duo, ein Mann und eine weitere Person, saß demnach auf einem Motorroller und forderte den Taxifahrer mit vorgehaltener Waffe auf, wegzufahren. Anschließend hörten Zeugen einen lauten Knall. Die alarmierten Beamten entdeckten einen aufgebrochenen Geldautomaten in der Bank. Die beiden Unbekannten sollen ohne Beute mit dem Roller geflüchtet sein. In der Bank wurden mehrere Scheiben und das Inventar beschädigt, niemand wurde verletzt.