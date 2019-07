Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf startet

Potsdam. Die Landes-Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf (Teltow-Fläming) hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen. In den vergangenen Monaten seien ein Konzept entstanden, eine Webseite gestaltet und erste Veranstaltungen geplant worden, sagte Gründungsbeauftragte Annette Rupp am Montag in Potsdam. Vorbereitet werde die Wiedereröffnung des Hauses und die Ankunft der ersten Stipendiaten 2020. Für den Betrieb stellt das Land jährlich rund 720 000 Euro bereit.

Der ehemalige Wohnsitz des Dichterpaares Bettina und Ludwig Achim von Arnim diente Künstlern und Schriftstellern schon zu DDR-Zeiten als Künstlertreff.