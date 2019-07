Zahl der Langzeitarbeitslosen in Brandenburg sinkt deutlich

Berlin. In Brandenburg sind immer weniger Menschen langzeitarbeitslos. Die Zahl der Frauen und Männer, die ein Jahr oder länger ohne Job waren, lag im Juni noch bei gut 28 500. Das waren rund 4500 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Auch generell blieb der Trend positiv: Insgesamt 74 356 Brandenburger waren im Juni arbeitslos gemeldet, 1238 weniger als im Mai und 5770 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank erneut und liegt mit 5,6 Prozent weiter auf dem niedrigsten Stand seit 28 Jahren.

Allen Jugendlichen, die eine Lehrstelle suchen, riet die Regionaldirektion, sich an die Jugendberufsagentur zu wenden. Noch etwa 7000 freie Lehrstellen seien dort landesweit gemeldet, weitere knapp 7800 in Berlin. "Das sind sehr gute Chancen in der gesamten Region zum Einstieg in die Arbeitswelt, die nicht ungenutzt bleiben sollten", hieß es.

In der Arbeitslosenzahl gehen nicht die Erwerbslosen ein, die beispielsweise in Weiterqualifizierungen stecken oder die kurzfristig arbeitsunfähig sind. Rechnete man sie hinzu, erhält man die Unterbeschäftigung. Sie betraf im Juni rund 104 000 Menschen in Brandenburg.